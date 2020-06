Werkgevers: ’Minister, regel zorgbonus lekker zelf’

Er werken 1,2 miljoen mensen in de zorg, die moeten allemaal een bonus krijgen, vinden de brancheorganisaties. „Dat betekent dus dat de 800 miljoen euro die door de overheid is uitgetrokken voor ruim 800.000 zorgwerknemers niet genoeg is”, zegt Hans Buijing, bestuurder van de branchevereniging voor de thuiszorg en verpleeghuiszorg Zorgthuisnl.

Bovendien zitten de werkgevers er niet op te wachten de administratieve rompslomp op zich te nemen. „Uitvoering van de regeling door de werkgevers is volstrekt onwenselijk in een situatie waarin de werkdruk al torenhoog is”, zegt Buijing.

Belofte Hugo de Jonge

Minister Hugo de Jonge kondigde vorige week aan dat zorgmedewerkers die in hun werk ’direct’ of ’indirect’ te maken hadden met de gevolgen van het coronavirus een bonus krijgen van €1000. Uit te voeren door de werkgevers, die de bonus vanaf 1 oktober voor hun personeel kunnen aanvragen.

De minister sprak voor zijn beurt, want de open eindjes over de uitvoering waren nog niet afgedicht, zegt Buijing, die betrokken was bij het overleg met het ministerie over de bonus. „Er was nog volop overleg gaande over hoe de bonus goed uitvoerbaar zou zijn. De brancheorganisaties in de zorg trekken nu één lijn naar de minister: de bonus is een mooi gebaar, maar regel het lekker zelf.”

’Onmogelijke afweging’

Zorginstellingen staan voor een onmogelijke afweging, zegt ook Trudy Prins namens brancheorganisatie Actiz. „Ik ga de keuze niet maken welke verpleegkundige, verzorgende, assistent, ondersteuner of schoonmaker een bonus krijgt en wie niet. 1000 euro netto is een mooi bedrag, maar alleen voor de uitverkorenen onder ons, vind ik niks. Geef iedereen in de zorg een bonus of anders niet. Ik zou het beschamend vinden als de minister de uitvoering op deze manier doorzet.”

Bekijk ook: Zorgpersoneel krijgt bonus van 1000 euro netto

De zorg heeft een ongekende tijd achter de rug, waarin van alle mensen veel is gevraagd, zegt Prins. „Zo heeft iedereen wekenlang gewerkt in een omgeving waarin ze gemakkelijk ziek konden worden. Hoe ga je bijvoorbeeld om met werknemers die zelf corona hebben opgelopen en thuis zaten? Krijgen zij dan geen bonus?”

Selectie

Ook de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen vindt dat de minister op het punt van de selectie een „duidelijker kader moet schetsen.”

Het ministerie van Volksgezondheid laat weten dat de vragen over de selectie en de uitvoering „breed in de sector leven.” „We hebben het bedrag bekendgemaakt en zitten nu in de fase dat we het met elkaar moeten uitwerken.”