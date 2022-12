Premium Het beste van De Telegraaf

Column: kerstsprookje van DNB over aanpak inflatie

Door Edin Mujagić

Inflatie. Daar kon je in 2022 niet omheen en de kans is groot dat dat woord de nieuwsberichten ook in 2023 zal domineren. Maar mede omdat het decennia geleden is dat de prijzen voor het laatst zo hard zijn gestegen, is er veel onbekend over dat fenomeen. Vandaar dat De Nederlandsche Bank (DNB) onlangs een inflatie-college heeft georganiseerd.