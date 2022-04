Ondernemersvraag: krijg ik mijn rekening nu met 30 dagen betaald?

Premium Ondernemen

Werkvraag: houd ik mijn baan als bedrijf wordt overgenomen?

Ik ben in gesprek om één van mijn concurrenten over te nemen. Ik wil het personeel ook graag overnemen, maar sommige expertise heb ik zelf al in huis. Kan ik de medewerkers die ik niet nodig heb buiten de overname houden?