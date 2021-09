Premium Het beste van De Telegraaf

Column: meer salaris is ook minder hoeven werken

Door Theo Gommer

En de laatste column over langer werken. Langer werken en meer salaris is ook meer pensioen. Een ’briljante’ opmerking van een gepensioneerde die vertelde dat hij tegen zijn baas na een salarisverhoging in negentientoen zei dat hij een beetje teleurgesteld was en er 100 gulden per maand bij kreeg. Toch 1200 op jaarbasis én meer pensioenopbouw zei hij. Slim!