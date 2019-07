Zuinige baasjes verzekeren fikkie vaker

Reaal Dier & Zorg ziet al jaren het aantal eigenaren met een hond die een verzekering afsluit toenemen. Sinds begin dit jaar verwelkomde de Vivat-dochter 12.000 nieuwe klanten. Dat is 55% meer aanwas dan in de dezelfde periode vorig jaar toen ruim 7000 baasjes een nieuwe polis afsloten.

Van die nieuwe polissen was slechts 20% voor kattenbaasjes. Cynthia Jensma van Reaal Dier & Zorg denkt dat huisdieren steeds vaker als volwaardig lid van het gezin worden gezien. En dat extra medische mogelijkheden ook tot hogere kosten leiden en uitnodigen om een polis af te sluiten.

Dure batterij

Ook Ohra ziet meer animo bij baasjes. De verzekeraar (die onderdeel is van NN Group, net als Reaal Dier & Zorg straks) ziet met name in de afgelopen maanden een toename bij de instroom van nieuwe klanten, vertelt een woordvoerder. „Mensen schrikken van dierenartskosten. We hadden onlangs een klant met een hond die een batterij had opgegeten. Na een echo, foto’s en een operatie bedroegen de kosten 1346 euro.”

Volgens een woordvoerder van Ohra is de instroom met 5.300 extra polissen in het eerste half jaar van 2019 groter dan bij concurrent Reaal. Bij Ohra is 35% van de verzekerden een kattenbaasje en heeft 65% een hond.

Ook InShared ziet een flinke extra vraag in het eerste half jaar, met name bij polissen met volledige dekking van medische kosten. De verzekeraar wil geen uitspraken doen over aantallen.