Tony’s Chocolonely ziet voorlopig af van fabriek in Zaandam

De onderneming had de bouw eerder al gepauzeerd en wijzigt nu de strategie. Topman Henk Jan Beltman zegt in een toelichting dat het idee voor de fabriek zeker niet van de baan is, maar door de coronacrisis trok een investeerder zich terug. Daardoor kon de onderneming de locatie niet kopen. Ook rond het bouwen van een bezoekersattractie met achtbaan bij de fabriek bleef onzekerheid door de pandemie.

Een eigen fabriek zou nodig zijn omdat chocoladerepen van het merk steeds beter verkopen. „Het staat nog als een paal boven water dat we een fabriek nodig hebben om repen te produceren.” Ook is een groter kantoor nodig. „Daar gaan we de komende jaren mee aan de slag.” Daarbij hoort een fabriek in het buitenland misschien ook tot de mogelijkheden.

Uitbreiding

Zonder de eenmalige afschrijvingskosten vanwege het niet doorgaan van de fabriek was het bedrijf wel winstgevend in het afgelopen boekjaar, dat eindigde op 30 september. De miljoenen die het bedrijf had vrijgemaakt voor de fabriek stopt het nu in uitbreiding, zowel internationaal als in West-Afrika. Zo wordt meer personeel aangenomen voor meer lokale kennis in markten waar Tony’s actief is. Ook gaat het geld naar meer bewustzijn creëren over problemen in de cacao-industrie, zoals kinderarbeid. Dat is een van de speerpunten van het bedrijf.

Het in 2005 opgerichte Tony’s blijft verder doorgroeien. In het afgelopen boekjaar steeg de wereldwijde netto-omzet van de chocoladeproducent met bijna een kwart naar €109,6 miljoen. Vorig jaar was dat €88,4 miljoen.

De overname van de fabriek van de Belgische chocolademaker Althaea-De Laet, waardoor Tony’s ook zelf chocola kan maken, was een „belangrijke bijdrage” aan de groei, zegt de chocoladeproducent.

Volgens de onderneming verdrievoudigde de omzet bijna in landen als Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. In het Verenigd Koninkrijk en Ierland was sprake van een ruime verdubbeling. Sinds het begin van de coronapandemie kochten mensen al meer chocolade van het merk.