’Fors meer huiseigenaren maken bezwaar tegen WOZ’

„Dit jaar is de gemiddelde WOZ-stijging maar liefst 17%. De WOZ is namelijk gebaseerd op het prijspeil van 1 januari 2022, toen de huizenprijzen fors waren gestegen”, legt hypotheekexpert Marga Lankreijer van Independer uit. „De verwachting is dat het aantal bezwaren dit jaar flink boven die van vorig jaar zal uitkomen.” In de meeste gemeenten kunnen huiseigenaren uiterlijk vrijdag of zaterdag nog bezwaar maken tegen de WOZ-taxatie.

In 2022 hebben 250.000 huiseigenaren hun WOZ-waarde betwist. Dat komt neer op 3% van de woningbezitters. Vooral in Limburg, Overijssel en Groningen werd de WOZ-beschikking vaak aangevochten.

Aantrekkelijk

Voor huiseigenaren kan een lagere WOZ-waarde aantrekkelijk zijn. Dit leidt namelijk niet alleen tot minder gemeentelijke belastingen, maar ook tot een lager eigenwoningforfait en een minder hoge waterschapsbelasting.

Mensen die hun woning willen verkopen, kunnen juist baat hebben bij een hogere WOZ-waarde. Die kan namelijk bijdragen aan een hogere verkoopprijs. Een hogere WOZ-waarde kan ook leiden tot lagere hypotheeklasten.