Managen in tijden van corona: digitale yoga, of een virtuele heidag

Thuiswerkers werken eerder meer dan minder, is de ervaring. Ⓒ Foto ANP/HH

Amsterdam - Het devies is duidelijk: werken moet thuis. Waar de afgelopen weken steeds meer werknemers toch af en toe naar kantoor kwamen, zullen we onze collega’s nu echt weer vooral in pixels gaan zien. Maar hoe geef je nou effectief leiding aan een team op afstand?