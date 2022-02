KLM schrapt alle routes over en naar Rusland

Vliegtuigen en passagiers zouden daardoor kunnen stranden. „We kunnen niet meer garanderen dat de vluchten naar en over Rusland veilig terug kunnen keren”, zo stelt KLM zaterdagavond. De luchtvaartmaatschappij vernam pas zaterdag van een boycot op de levering van vliegtuigonderdelen naar Rusland, terwijl twee vluchten al onderweg waren naar Moskou en Sint-Petersburg. Deze vluchten moesten halsoverkop uitwijken naar Estland.

Het enorme Russische luchtruim is belangrijk voor KLM vanwege de routes naar Azië. Nu moet de luchtvaartmaatschappij omvliegen via bijvoorbeeld het Midden-Oosten, dat kost uren meer aan reistijd en meer brandstof. Vooralsnog blijft KLM wel commercieel samenwerken met het Russische Aeroflot in het samenwerkingsverband Skyteam. De Nederlandse politiek wil een vluchtban voor Russiche luchtvaartmaatschappijen op Schiphol in verband met de inval in Oekraïne.