Waarom cryptomunt die leunt op Netflix-hit Squid Game 75.000% stijgt

Door Theo Besteman

Squid Game-ster Lee Jung-Jae heeft sterrenstatus bereikt. Cryptomunt leunend op de enorme populariteit van de serie stijgt in enkele dagen met duizenden procenten. Ⓒ ANP / Zuma Press

Amsterdam - Netflix-serie Squid Game is razend populair, de nieuwe cryptomunt die leunt op die faam doet het ook extreem goed. In de eerste week steeg de token met bijna 75.000% in prijs.