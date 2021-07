Heerlen raakt DSM kwijt, bedrijf krijgt flexhoofdkantoor in Maastricht

Heerlen is al sinds 1902 de thuisbasis van DSM en het huidige pand vanaf 1985 het hoofdkantoor. Het concern heeft nog wel bekeken of het kantoor te verduurzamen was, maar toch besloten om in de Limburgse hoofdstad nieuw te bouwen.

Sinds 1985 zat het hoofdkantoor van DSM in dit Heerlense gebouw. Ⓒ ANP/HH

Bekijk ook: Hoofdrol chemiebedrijven in aanpak coronacrisis

Volgens De Vreeze is ook nadrukkelijk gekeken of er andere plekken waren, zoals het buitenland, of net als AkzoNobel en Philips in Amsterdam, waar DSM op de Zuidas al een dependance heeft. „Zo zijn we in Zwitserland en Oostenrijk sterk in mens- en diervoeding. Maar Nederland is belangrijk, want de helft van onze onderzoek en ontwikkeling komt uit Nederland. En we willen toch bij onze wortels blijven, De Staatsmijnen.”

Hybride werken

In Maastricht betrekt DSM een historisch monumentale ambachtsschool en een bioscoop. Die worden samengetrokken, verbouwd, verduurzaamd en gerenoveerd. „Er komen zo’n vierhonderd werkplekken voor zevenhonderd werknemers”, legt De Vreeze uit. „Wij hebben daarmee duidelijk gekozen voor het hybride werken, met als richtlijn 50% thuis en 50% op kantoor. Daar kan echter heel flexibel mee worden omgegaan.”

De twee co-ceo’s De Vreeze en Geraldine Matchett draaien volledig mee in dat hybride systeem. Het is nog niet zeker of er een eigen kantoor komt voor de top, want de plannen over de inrichting worden volgens de woordvoerder nu uitgewerkt. „Maar goed, zij zitten toch al overal en nergens.”

Het kantoor moet vooral een ontmoetingsplek worden waar we ook klanten kunnen uitnodigen, met verschillende zalen, een conferentieruimte en een ’goed gezond restaurant’. Eind 2023 moet het gebouw klaar zijn.