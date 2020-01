Supermarktketen Plus verhoogt omzet in 2019

Bij de onlineverkoop was een omzetstijging met 33 procent op te tekenen. Hoy gaf aan terug te kijken op een „waardevol jaar” waarin het nieuwe businessplan en de koers voor de komende drie jaar werden bepaald. Er is volgens de directeur een solide basis om het succes van PLUS verder uit te bouwen.

PLUS is de coöperatie voor 227 zelfstandige supermarktondernemers en hun 260 supermarkten. Vorig jaar maakten zes ondernemers de overstap naar Plus met hun winkels. Daarnaast kwamen er dertien nieuwe Plus-winkels bij.