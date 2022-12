Winstgevendheid exporterende bedrijven onder druk

Dat blijkt uit de Monitor Internationale Handel en Logistiek van ondernemersvereniging evofenedex en kredietverzekeraar Atradius. Waar vorig jaar 32% van de exporterede bedrijven moeite zei te hebben de winstgevendheid op niveau te houden, zegt nu 44% van de productie- en handelsbedrijven die uitvoeren dat zij niet of nauwelijk in staat zijn de winst op niveau te houden. De omzetten willen bij de meeste ondernemingen nog wel groeien, maar het lukt de bedrijven moeilijker om alle prijsverhogingen door te rekenen in de eindprijs.

„Bedrijven zijn blijkbaar nog wel in staat om deels prijsverhogingen door te voeren, maar ook niet meer dan dat, want we zien de orderintake terugvallen”, aldus Bart Jan Koopman, directeur van evofenedex. „Bij een kostenontwikkeling die voor driekwart van de bedrijven nog steeds fors is, zet dit druk op de winstgevendheid van de bedrijven.”

Personeelsgebrek

De verwerking van orders stond afgelopen jaar vooral onder druk door gebrek aan personeel. Inmiddels geeft 38% van de bedrijven aan dat zij de orders weer volledig aankunnen. Twee maanden geleden was dit nog kwart van de exporterende ondernemingen.

Ook de toename van vacatures bij bedrijven in handel en logistiek is aan het afzwakken. In september zag nog bijna de helft van de bedrijven het aantal openstaande vacatures toenemen. Dat was in november nog 38 %.

Voorraden slinken

Personeelstekorten worden net als hoge energieprijzen door ondernemers nog wel het vaakst genoemd als belangrijkste reden voor verstoring van het bedrijfsproces. Bijna vier op de tien bedrijven noemt verder het gebrek aan grondstoffen. Puur logistieke bedrijven zien lange levertijden en problemen met rederijen als belangrijkste oorzaak van verstoringen binnen het bedrijf.

Een belangrijk signaal dat de economie iets afkoelt is dat bedrijven hun voorraden afbouwen na de enorme voorraadopbouw eerder. Aan de andere kant neemt bij vooral bij retailbedrijven het gebrek aan opslagruimte toe, omdat onverkochtte voorraden blijven liggen.