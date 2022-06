Woonwinkelketen Riverdale failliet

Dit meldt RTL Nieuws. Uit het Insolventieregister blijkt dat twee bedrijven achter Riverdale donderdag uitstel van betaling kregen, omdat zij niet meer konden voldoen aan hun financiële verplichtingen. Gisteren gingen de bedrijven failliet. Curator Bruno Tideman moet het faillissement afwikkelen.

Riverdale werd begin jaren negentig in Nootdorp opgericht als Tenbos, een groothandel in interieuraccessoires. In 2006 namen oprichtersdochter Sophie de Kleijn - ten Bos en haar man Patrick het bedrijf over, en introduceerden het woonmerk Riverdale.