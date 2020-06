Groene koersenborden op Wall Street

Ⓒ AFP

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse beurzen staan dinsdag op winst. Positieve economische signalen en de hoop op verdere stimuleringsmaatregelen zorgen voor kooplustige beleggers. Tegelijkertijd blijven er zorgen over de aanhoudende onrust bij Amerikaanse protesten tegen politiegeweld en over de spanningen tussen de VS en China.