Zon schijnt voor luchtvaart op hoger Wall Street

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse beurzen zijn dinsdag met lichte winsten van start gegaan. Beleggers trekken zich op aan signalen over economisch herstel na het afschaffen van de coronamaatregelen. Tegelijkertijd blijven er zorgen rond de aanhoudende onrust bij Amerikaanse protesten tegen politiegeweld. Ook de spanningen tussen de VS en China houden beleggers met beide voeten op de grond.