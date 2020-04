’KPN haalt meer winst op lagere omzet’

Dat blijkt uit een consensus van analistenverwachtingen die KPN zelf heeft gepubliceerd.

De neergang in de omzet wordt bij de drie grootste productgroepen, consumenten, zakelijke klanten en de doorverkoop van netwerktoegang, gevoeld. De totale omzet komt uit op 1,32 miljard euro is de gemiddelde verwachting van analisten. Vorig jaar zette KPN nog een omzet van 1,36 miljard euro in de boeken in de eerste drie maanden.

Qua operationele winst rekenen de marktvorsers gemiddeld op 577 miljoen euro met een aangepaste operationele winst na leases van 561 miljoen. Dat was in de eerste drie maanden van 2019 respectievelijk 570 miljoen en 563 miljoen euro. De nettowinst bedraagt volgens de analisten 100 miljoen euro, tegen 89 miljoen euro vorig jaar.

KPN liet al eerder weten dat de coronacrisis maar een beperkte invloed zou hebben op de resultaten in het eerste kwartaal. Het bedrijf sloot wel een aantal winkels enige tijd en beperkte ook de huisbezoeken van monteurs.

Verder kon KPN internetbedrijf XS4ALL definitief opheffen en onder het merk KPN laten vallen en zet het de daarbij behorende kostenbesparingen dus door. Ook maakte KPN officieel bekend later dit jaar aan de 5G-veiling mee te doen in Nederland.

