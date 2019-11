Kleine winsten op Wall Street

De leidende Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 0,1 procent hoger op 28.069 punten. De brede S&P 500 steeg ook 0,1 procent, tot 3124 punten en technologiegraadmeter Nasdaq won 0,3 procent tot 8572 punten

Home Depot leverde 3,9 procent aan beurswaarde in. De klusketen heeft in het derde kwartaal naar eigen zeggen teleurstellende verkoopcijfers in de boeken gezet. De omzetprognoses voor het gehele boekjaar worden opnieuw verlaagd. Branchegenoot Lowe's (min 0,9 procent) ging in het kielzog meer omlaag.

Warenhuisketen Kohl's kwam met een winstalarm. Het aandeel verloor in de vroege handel 16 procent. Boeing won 1,3 procent. De vliegtuigbouwer sleepte op de luchtvaartshow in Dubai meerdere orders binnen voor zijn gewraakte 737 MAX-toestellen. De kisten worden om veiligheidsredenen momenteel wereldwijd aan de grond gehouden.