Column: coronacrisis bevestigt nauwe mondiale verwevenheid

De financiële crisis die begon in 2008 was in sommige opzichten de eerste crisis door mondialisering. Problemen in de Amerikaanse huizenmarkt spoelden over de hele wereldbol. Ruim tien jaar later is het coronavirus een bevestiging van de nauwe mondiale verwevenheid, met alle fysieke en economische problemen van dien. Alleen al op de beurs is in korte tijd $9000 miljard verdampt, en de teller loopt door.