Booking.com vraagt geen hulp onder nieuw steunpakket

Dat bevestigde Booking.com na berichtgeving door Het Financieele Dagblad over de zaak.

Booking.com zegt zich nu te concentreren op oplossingen voor de langere termijn met het oog op de malaise in de reissector door de coronacrisis.

Oplossingen op de korte termijn zijn onvoldoende om de onderneming klaar te maken voor een toekomst met een veel zwakkere vraag naar reizen. Er zouden nog geen concrete plannen zijn voor een reorganisatie, maar ontslagen worden niet uitgesloten door het bedrijf.

Steun 5000 werknemers

Door de coronacrisis zijn de activiteiten van Booking.com op het hoofdkantoor in Amsterdam hard getroffen. Het bedrijf vroeg voor 5000 werknemers de NOW-regeling aan, waarbij de loonkosten grotendeels worden vergoed door de overheid, op voorwaarde dat er geen ontslagen vallen. Dat leidde tot kritiek van verschillende politici in Den Haag omdat Booking.com deel uitmaakt van een Amerikaans bedrijf dat de afgelopen jaren miljardenwinst maakte en belastingen zou ontwijken in Nederland.

Onder de NOW 2.0-regeling zijn de voorwaarden aangescherpt en mogen bedrijven dit jaar geen dividend uitkeren, geen bonussen betalen aan bestuursleden en geen eigen aandelen inkopen. Wel is de ontslagboete uit deze regeling geschrapt. Bij de ontslagboete worden bedrijven die coronahulp van de overheid ontvangen, maar toch personeel ontslaan beboet.