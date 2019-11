'Bod Reggeborgh op VolkerWessels laag'

Volgens Kepler kunnen sommige aandeelhouders van VolkerWessels teleurgesteld zijn over de geboden prijs aangezien het bedrijf onlangs een belangrijke stap heeft gezet bij het zeesluis-project in IJmuiden. Het ging om het succesvol afzinken van de tweede deurkas. Dat project was voor VolkerWessels en samenwerkingspartner BAM een soort hoofdpijndossier geworden. Volgens Kepler zijn nu de risico's rond dat project flink verminderd en is het sentiment rond het aandeel VolkerWessels daarmee verbeterd. Een hoger bod is daarom mogelijk nodig, aldus Kepler.

Bank Degroof Petercam kwam met een adviesverlaging voor VolkerWessels, van buy naar hold. Het koersdoel staat op 21,75 euro.

Het aandeel VolkerWessels noteerde dinsdag rond 16.25 uur een plus van 17,5 procent op 20,80 euro.