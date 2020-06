Anne Kremers ’verhuist’ naar Landverhuizersmuseum

De afgelopen jaren woonde Kremers in Hongkong waar zij werkte voor de Chow Tai Fook Art Foundation. Zij was daar betrokken bij het opzetten van kunst- en design projecten. Van 2013 tot 2017 gaf Kremers, als jongste museumdirecteur van Nederland, leiding aan Museum Villa Mondriaan in Winterswijk. Ze studeerde Algemene Cultuurwetenschappen in Rotterdam en Kunstgeschiedenis in Leiden.

Historicus Rutger Doop met een aantal hutkoffers voor het Landverhuizersmuseum. Ⓒ FOTO Roel Dijkstra

Wim Pijbes, directeur Stichting Droom en Daad: „Fenix heeft met Anne Kremers een jonge, ambitieuze directeur aan het roer. Met haar internationale ervaring is Kremers de ideale persoon om het Landverhuizersmuseum samen met het team op de kaart te zetten.” Het museum is gevestigd in de Fenixloods II. Vanaf deze kades vertrokken miljoenen mensen per boot naar een nieuwe, onbekende wereld. Landverhuizers krijgen een gezicht en kunst en geschiedenis komen hier samen in een universeel en tijdloos verhaal over geloof, hoop en liefde. Vanuit een Rotterdams perspectief worden verhalen over vertrek en aankomst getoond.

Fenix is een initiatief van Stichting Droom en Daad. Samen met het conservatorenteam bestaande uit Rutger Doop (migratiehistoricus) en Hanneke Mantel (conservator fotografie) werkt Kremers de komende jaren aan de realisatie van het Landverhuizersmuseum.