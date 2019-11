Vertrouwen Duitse beleggers trekt flink aan

De ZEW-index, die het vertrouwen in de komende drie tot zes maanden weerspiegelt, kwam uit op een stand van min 2,1 tegen min 22,8 een maand eerder. Dat is het hoogste niveau in zes maanden. Economen hadden in doorsnee op een niveau van min 13 gerekend.

Het beleggersvertrouwen zou steun krijgen van tekenen dat de situatie in de Duitse economie niet verder is verergerd. Ook is de hoop op de financiële markten toegenomen dat China en de Verenigde Staten dichterbij een voorlopige handelsdeal komen. "Er is groeiende hoop dat het internationaal economisch beleidsklimaat zal verbeteren op de korte termijn", aldus ZEW-president Achim Wambach.

Later deze week komt een voorlopige raming over de groei van de Duitse economie, de grootste van Europa, in het derde kwartaal naar buiten. Economen rekenen in doorsnee op een min van 0,1 procent op kwartaalbasis. Daarmee zou Duitsland in een technische recessie zijn beland, na de krimp met 0,1 procent in het tweede kwartaal van dit jaar.