Blondjes kunnen óók beleggen

Janneke Willemse stelt dat iedereen zelf kan beleggen. „Maar wel met geld dat je kunt missen.” Ⓒ Amaury Miller

Geld op een spaarrekening brengt écht niets meer op. Een alternatief is beleggen, maar veel vrouwen vinden dat eng of ingewikkeld, of meer iets voor mannen. Janneke Willemse (44), oprichtster van Blondjes Beleggen Beter, wil daar verandering in brengen. Ze brengt eind januari haar boek met dezelfde titel uit.