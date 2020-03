’Zet huurders niet hun huis uit’

In een brief aan minister Stientje van Veldhoven (Milieu en Wonen) schrijft de Woonbond dat de minister, naast het stoppen van de huisuitzettingen, zo snel mogelijk moet zorgen voor een financieel vangnet voor huurders die een inkomensval doormaken door de coronacrisis. Daarnaast moeten de voorzieningen voor de opvang van daklozen op peil worden gehouden, aldus de bond.

De Woonbond zegt al in gesprek te zijn met corporaties over een stop op huisuitzettingen en veel van die organisaties hebben al aangegeven de komende tijd geen uitzettingen te doen. De Woonbond vraagt de minister ook om met dwingende maatregelen te komen voor de commerciële huursector. Tevens wil de bond dat aflopende tijdelijke contracten van rechtswege worden verlengd. „Het is ondenkbaar dat mensen nu zonder alternatief op straat komen te staan.”

’Ruimhartig zijn’

Aedes roept de woningcorporaties vrijdag ook op om huisuitzettingen uit te stellen vanwege het coronavirus, „tenzij er evidente redenen zijn die wel uit te voeren. Denk aan de ontdekking van een drugslab.” De branchevereniging vindt ook dat corporaties ruimhartig moeten zijn voor huurders die in betalingsproblemen komen door de uitbraak van het virus. „Gebruik daarvoor betalingsregelingen, schikkingen of andere oplossingen.”

Verder wordt geadviseerd bouw- en onderhoudsactiviteiten zo veel mogelijk door te laten gaan, „maar alleen als de gezondheid gegarandeerd is.” Aedes benadrukt dat het aan iedere woningcorporatie zelf is om de adviezen aan te passen aan haar eigen situatie.