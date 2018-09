Danone moet AFM-boete toch betalen

Danone kreeg in juli 2008 een boete opgelegd van 24.000 euro wegens het niet tijdig publiceren van koersgevoelige informatie rond zijn bod op het Nederlandse bedrijf Numico in 2007. Daarmee overtrad het Franse bedrijf de op dat moment geldende regels.

Danone ging in beroep tegen de boete en kreeg in eerste instantie gelijk van de rechtbank in Rotterdam. Vervolgens ging de AFM weer in beroep bij het CBb. Die vernietigde de uitspraak van de rechtbank en verklaarde het beroep van Danone ongegrond.