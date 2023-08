VS raakt hoogste kredietwaardigheid kwijt om zorgen verslechtering begroting

Concreet betekent dit dat Amerikaans staatspapier bij Fitch nu niet meer de felbegeerde AAA-beoordeling heeft, maar te boek staat als AA+. De verlaging is een gevolg van alle politieke strijd over het schuldenplafond in Washington. Na weken onderhandelen en gekibbel lukte het zo’n twee maanden terug wel weer om tot een akkoord te komen hierover. Maar de zorgen bij Fitch, dat de VS sinds 1994 een AAA-rating gaf, zijn nog niet weg.

Verslechtering begroting

„De verlaging van de rating van de Verenigde Staten weerspiegelt de verwachte verslechtering van de begroting in de komende drie jaar, een hoge en groeiende overheidsschuld en de uitholling van het bestuur”, stelt de kredietbeoordelaar in een verklaring. Fitch had in mei al gewaarschuwd dat het land de hoogste rating wel eens kwijt zou kunnen raken. De Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen reageerde onmiddellijk op de stap van Fitch. Ze noemde de verlaging „willekeurig” en „achterhaald.”

De laatste keer dat de kredietrating van de VS was verlaagd was in 2011. Toen verlaagde kredietbureau S&P zijn rating naar AA+, eveneens vanwege het gesteggel tussen de Democraten en Republikeinen over het schuldenplafond. S&P heeft de rating van de VS sindsdien niet meer aangepast. Bij Moody’s heeft het land nog wel de AAA-score. Een hoge score kan een land helpen om tegen gunstige rentes geld te lenen.