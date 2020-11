’Wall Street doet stap terug na flinke opmars’

De Democratische presidentskandidaat Joe Biden heeft voorlopig zijn achterstand op zittend president Donald Trump ingehaald in de staten Georgia en Pennsylvania. Als Biden de voorsprong in die laatste staat niet meer kwijtraakt, heeft hij genoeg kiesmannen om de presidentsverkiezingen te winnen.

Trump blijft zeggen dat de verkiezingen worden ’gestolen’ door de Democraten. Hij herhaalde donderdagavond tijdens een persconferentie zijn beschuldigingen van verkiezingsfraude, zonder bewijs te geven. Verschillende nieuwszenders onderbraken de uitzending van de toespraak omdat de president volgens hen onwaarheden over de geldigheid van de verkiezingen verkondigde.

De werkgelegenheid in de Verenigde Staten groeide vorige maand minder hard dan in september, maar de toename was wel sterker dan gedacht. Het ministerie van Arbeid maakte bekend dat er in oktober 638.000 banen bij kwamen, exclusief de landbouwsector. Economen hadden in doorsnee op 593.000 banen gerekend. In september kwamen er volgens een herzien cijfer nog 672.000 banen bij in ’s werelds grootste economie.

Uber en Booking

Aan het kwartaalcijferfront gaat de aandacht onder meer uit naar taxibedrijf en maaltijdbezorger Uber Technologies die in het derde kwartaal een lagere omzet heeft behaald. Door de coronacrisis waren er fors minder taxiritten, maar de bezorgtak groeide wel erg hard omdat veel meer maaltijden aan huis werden bezorgd, net als boodschappen.

Booking Holdings, het moederbedrijf van onder meer de Nederlandse hotelboekingswebsite Booking.com, heeft ook de afgelopen maanden veel last gehad van de coronacrisis. Door de virusuitbraak boekten veel minder mensen een overnachting, huurauto of vliegtickets via de diensten van het bedrijf.

Andere bedrijven met resultaten zijn onder meer de aanbieder van fitnessapparatuur Peloton Interactive, hotelketen Marriott International, producent van actiecamera’s GoPro, aanbiedingensite Groupon, mediaconcern ViacomCBS en apotheek- en zorgbedrijf CVS Health.

De Dow-Jonesindex eindigde donderdag 2 procent in de plus op 28.405,84 punten. De brede S&P 500 steeg 2 procent tot 3510,45 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq won 2,6 procent tot 12.078,07 punten.