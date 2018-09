‘Hogere opening AEX’

,,De AEX begint een dikke punt hoger. Het is een beetje een woelige markt. De afgelopen dagen gingen we bij de opening steeds omhoog en vielen we daarna weer wat terug. Beleggers houden hun kruit droog in afwachting van de belangrijke macrocijfers en de vergaderingen van de centrale banken later deze week. De komende dagen zullen waarschijnlijk de stemming in de maand augustus gaan bepalen”, aldus handelaar Rob Koenders van Harmony Vermogensbeheer.

In Europa verwerkt de markt de resultaten van de grootbanken UBS en Deutsche Bank. Ook het Britse olieconcern BP en de Amerikaans-Franse maker van telecomapparatuur Alcaltel-Lucent brengen de resultaten naar buiten. In Amsterdam zal Wereldhave mogelijk reageren op een advieswijziging. Analisten van ING hebben het beleggingsadvies voor het vastgoedbedrijf verlaagd.

Barclays

De Britse bank Barclays gaf aan 5,8 miljard pond (6,7 miljard euro) op te willen halen door nieuwe aandelen uit te geven. De stap is noodzakelijk omdat de Britse toezichthouder eerder dit jaar oordeelde dat de bank onvoldoende kapitaal in reserve heeft om eventuele toekomstige klappen op te vangen.

Op macro-economisch vlak meldde het onderzoeksbureau GfK dat het Duitse consumentenvertrouwen in augustus naar verwachting verder zal toenemen. De vertrouwensindex van GfK stijgt van 6,8 naar 7. Het is de vierde maandelijkse stijging op rij.

Koopjes

De aandelenmarkten in het Verre Oosten lieten dinsdag overwegend winsten zien. In Tokio eindigde de Nikkei 1,5 procent in de plus en toonde daarmee wat herstel na de verliesbeurt van meer dan 3 procent een dag eerder. Een verzwakking van de Japanse yen moedigde beleggers aan om op zoek te gaan naar koopjes.

De aandelenbeurzen in New York sloten maandag na een rustige handelsdag licht lager. Beleggers kregen wat negatief nieuws over de Amerikaanse huizenmarkt te verwerken. Voor de rest deden zij het kalm aan in afwachting van belangrijk nieuws later deze week.

TNT

De Dow-Jonesindex noteerde aan het slot van de handel 0,2 procent lager op 15.521,97 punten. De brede S&P 500 zakte 0,4 procent tot 1685,33 punten en de technologiebeurs Nasdaq verloor 0,4 procent tot 3599,14 punten.

De AEX-index van de beurs in Amsterdam is maandag nagenoeg onveranderd gesloten na een tamme handelssessie. Het aandeel van pakketvervoerder TNT Express ging flink omlaag na tegenvallende kwartaalcijfers. De AEX eindigde een fractie hoger op 368,33 punten. De MidKap klom 0,4 procent tot 542,55 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt stegen licht.

De euro was dinsdag voor aanvang van de aandelenhandel 1,3258 dollar waard, bijna evenveel als bij het slot van de Europese beurzen op maandag. De prijs van Amerikaanse olie daalde 0,2 procent tot 104,33 dollar per vat. Brentolie werd 0,1 procent goedkoper, op 107,38 dollar.