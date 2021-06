CPB-directeur: ’Crash bitcoin dreigt, verbied cryptomunten’

„Voor beleggers én overheden geldt: wie als laatste in beweging komt, is de klos. Nederland moet nu de bitcoin in de ban doen”, schrijft Hasekamp vrijdag in een essay in het Financieele Dagblad.

Het CPB geldt als een belangrijk adviseur van het kabinet, waarvan Hasekamp sinds maart 2020 directeur is.

De waarschuwing past in een reeks van alarmsignalen afgelopen dagen. Het Basel Comité riep centrale banken donderdag op hun buffers fors te versterken als zij cryptomunten bezitten of verhandelen.

Hasekamp rekent erop dat een verbod automatisch leidt tot waardedaling van cryptovaluta. „Het product heeft zelf immers geen intrinsieke waarde en ontleent zijn aantrekkingskracht alleen aan acceptatie door anderen.”

Pieter Hasekamp (r) voorziet ineenstorten van cryptomunten. Ⓒ ANP/HH

Omdat cryptomunten niet door een financiële instelling worden uitgegeven, is het nog te bezien of een verbod erop nationaal kon worden ingevoerd. Minister van Financiën Wopke Hoekstra wees daarom in 2018 een verbod op cryptomunten van de hand.

In China zijn maatregelen genomen tegen mijnen en bezit van cryptomunten, ook om het financieel systeem te beschremen. In de Verenigde Staten roepen toezichthouders op om gezamenlijk tot een betere controle van de cryptomunten te komen. Maar andere landen kiezen een andere route, zij zien niets in een verbod. In El Salvador is de cryptomunt bitcoin afgelopen week goedgekeurd als een wettig betaalmiddel.

