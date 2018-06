'Herstel economie blijft uit'

De barometer maakt gebruik van zowel Nederlandse als buitenlandse datasets om de economische krimp of groei te voorspellen. Daarmee zegt Z24 eerder dan de officiële instanties een beeld te kunnen schetsen van de Nederlandse economie.

Uit de barometer blijkt dat de export in ons land zou kunnen profiteren van herstel in Europa en Amerika. Maar dat alleen kan de economie niet laten groeien. Daarvoor is ook een herstel van het consumentenvertrouwen nodig.