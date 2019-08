’Verlaging winstbelasting onzeker’

Op Prinsjesdag staat voor 2021 nog een verlaging van 25,0 procent naar 21,7 procent in de boeken. Maar het kabinet verbindt hieraan de voorwaarde dat hogere bedrijfswinsten ook tot hogere lonen leiden, schrijft het FD. Coalitiebronnen in Den Haag melden dat tariefsverlaging in 2021 dan ook geen vanzelfsprekendheid zal zijn.

Vorige week kwam naar buiten dat het kabinet-Rutte III voor volgend jaar afziet van de verlaging van de vennootschapsbelasting (vpb) voor winsten boven de 200.000 euro. In het regeerakkoord stond dat deze in 2020 van 25 procent naar 22,55 procent zou gaan. Verleden week lekte vervolgens eveneens uit dat het hoge vpb-tarief in 2021 niet teruggaat naar 20,5 procent, zoals eerder beloofd, maar naar 21,7 procent.

Maar ook die laatste verlaging is niet in steen gehouwen, zeggen Haagse ingewijden.