Scotch & Soda vindt baas bij Stella McCartney

Lukoff volgt per 1 september Dirk-Jan Stoppelenburg op. Die kondigde begin dit jaar aan terug te treden als topman om meer tijd te besteden aan zijn gezin. Stoppelenburg blijft bij Scotch & Soda betrokken als voorzitter, een meer toezichthoudende rol.

Onder de hoede van de 49-jarige Lukoff groeide het naar Stella McCartney vernoemde merk in termen van omzet en personeelsbestand. Ook won het luxemerk aan bekendheid, mede door de aandacht voor diervriendelijke kleding. Zo verwerkt Stella McCartney geen leer of andere dierlijke materialen in kleding.