Superster Rihanna stormt club van miljardairs binnen

Rihanna, bekend van een muziekhits als A Girl Like Me, heeft haar gigantische rijkdom vooral te danken aan het succes van het cosmeticamerk Fenty Beauty. Zij lanceerde in 2017 het bedrijf samen met het Franse luxe conglomeraat LVMH van topman Bernard Arnault.

Volgens Forbes is het belang van 50% dat Rihanna heeft in Fenty Beauty goed voor een bedrag van naar schatting $1,4 miljard. Vooral de focus op inclusiviteit droeg sterk bij aan de populariteit van het cosmeticamerk.

Vruchten plukken

Rihanna, die geboren is in Barbados onder de naam Robyn Rihanna Fenty, plukt ook de vruchten van haar lingeriemerk Savage X Fenty. De waarde van het aandeel dat zij in dat bedrijf heeft, bedraagt naar schatting $270 miljoen. Daarnaast heeft de superster flink aan vermogen opgebouwd tijdens haar loopbaan als muzikant en actrice.

Met de status van vrouwelijke miljardair treedt Rihanna in de voetsporen van Oprah Winfrey. De voormalige Amerikaanse tv-host heeft volgens Forbes een vermogen van naar schatting $2,7 miljard.

Bij de grootverdieners onder de mannen staat Amazon-oprichter Jeff Bezos bovenaan. Zijn rijkdom bedraagt meer dan $190 miljard gevolgd door Tesla-baas Elon Musk die $188 miljard aan vermogen heeft.