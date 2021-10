Premium Het beste van De Telegraaf

’Het duurt te lang en daarom nemen we nu zelf het initiatief’ Grote touroperators vliegen tegen advies in toch naar ’oranje’ winterzon: ’Soms luisteren we niet’

Zonaanbidders boeken deze winter massaal een vakantie naar Kaapverdië, aldus de touroperators. Ⓒ 123RF

Amsterdam - Reizen naar de zon komen in de knel. Binnen twee weken eindigt het seizoen in grote delen van Europa, maar daarbuiten staat vrijwel alles nog op oranje. En dus gaat de reiswereld opnieuw hard in tegen het overheidsadvies door toch te vliegen naar de oranje winterzon.