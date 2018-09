TNT Express boekt verlies

TNT zag de omzet vorig kwartaal met ruim 3 procent dalen tot 1,7 miljard euro. Aangepast voor wisselkoerseffecten bleef de daling beperkt tot iets meer dan 1 procent. Het bedrijf schreef in totaal bijna 350 miljoen euro af op zijn bezittingen en boekte mede daardoor een operationeel verlies van 280 miljoen euro. Een jaar eerder werd nog een winst van 94 miljoen euro gerealiseerd.

TNT verwacht dat de omstandigheden de rest van het jaar moeilijk blijven en dat de resultaten van de Europese en Amerikaanse activiteiten zich negatief zullen blijven ontwikkelen. In Azië, het Midden-Oosten en Afrika voorziet het bedrijf betere resultaten dan in 2012.

Afkoeling

De pakketbezorger kampt met dalende prijzen en ziet daarbij ook het gewicht per verzending steeds verder afnemen. Die moeilijke omstandigheden doen zich niet alleen in Europa en de Verenigde Staten voor, ook de afkoeling van de Chinese economie laat zich voelen.

,,Het is een moeilijke markt, maar we hebben duidelijke ideeën hoe we de prestaties willen verbeteren'', gaf financieel directeur Bernard Bot aan in een toelichting. ,,We hebben een sterke positie in Europa, daar verandert de moeilijke economie niets aan.''

Druk

De druk op de prijzen houdt zeer waarschijnlijk aan, stelde Bot. ,,Als de economie verbetert, dan kan de druk afnemen. Wij kunnen vooral proberen onze operationele resultaten te verbeteren en ons richten op de plekken waar we de meeste winst halen.''

TNT houdt vast aan zijn doelen voor 2015. Die moeten worden gerealiseerd door een herstructurering waarbij het bedrijf zich steeds meer richt op de Europese thuismarkt. In dit verband wordt gewerkt aan de verkoop van de Braziliaanse activiteiten, die naar verwachting nog dit jaar wordt afgerond. In de tweede helft van het jaar worden bovendien de binnenlandse activiteiten in China gesloten.

De afschrijvingen in het afgelopen kwartaal betroffen kwamen vooral door de verslechterde marktomstandigheden in Frankrijk en Italië. De waarde van de Zuid-Europese activiteiten wordt daardoor nu 160 miljoen euro lager ingeschat. Op de Noord-Europese activiteiten werd 80 miljoen euro afgeboekt. Op overige activiteiten werd 60 miljoen euro afgeschreven door het verlies van een belangrijk contract bij het onderdeel Fashion.