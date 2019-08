Column: Turbo-boost techaandelen op de AEX

Hoe het kan dat Nederland voorbijgaat aan deze heersende trend in Europa? Amerika en Nederland hebben iets met elkaar gemeen: techaandelen. Het heeft gevolgen voor hoe je verder in deze bullmarkt investeert.

In 2019 zijn het tech en verwante aandelen die de boventoon voeren, waardoor andere aandelen het nakijken hebben. Tot aan eind juli stegen techaandelen wereldwijd met 33,7% en was dit de sector die veruit het beste presteerde. Op de tweede plaats stonden techverwante communicatiediensten met een stijging van 22,8%. Deze twee sectoren vertegenwoordigen 24,6% van de wereldmarkt en in Amerika zelfs 32,2%.

Enorme impuls

Tech heeft Amerika weliswaar een enorme impuls gegeven, maar in Europa vertegenwoordigen tech en verwante aandelen slechts 10,6% van de markt. De minder gewilde banksector, kleinere industriële ondernemingen en de defensieve sector van consumptiegoederen scoren hoger. Dat is de reden dat Europese aandelen, die tot eind juli met 16,6% stegen, achterlopen op de rest van de ontwikkelde wereld en Amerika, met respectievelijk 20,7% en 23,4%. In Europa is er dus geen sprake van een turbo-boost.

Nederlandse aandelen hebben meer weg van Amerikaanse aandelen. Hoe dat komt? Door de bruisende technologiesector in Eindhoven en Amsterdam behaalde Nederland in 2018 een vierde positie op de „Best Countries for Tech Companies” lijst van de Economist Intelligence Unit. Die focus op techaandelen is ook duidelijk te zien in de Nederlandse markt. Tech en verwante aandelen maken een kwart uit van de Nederlandse markt en zorgden voor een stijging van 20,1% van de Nederlandse aandelen, vergelijkbaar met de groei van techaandelen wereldwijd.

Aandelen met hoge marktkapitalisatie

Er is echter nog een andere trend naast het effect van tech. Aandelen met een hoge marktkapitalisatie, d.w.z. de aandelen die boven de gewogen gemiddelde beurswaarde van €144 miljard wereldwijd stonden, leiden de wereldwijde markten dit jaar. Op zich is dat geen verrassing, want bij een gevorderde bullmarkt gaat de voorkeur van investeerders vooral uit naar grote, hoogwaardige bedrijven. Nieuwe kopers in een late fase van de bullmarkt zijn niet op zoek naar een speld in de hooiberg met een bovengemiddeld potentieel. Ze willen gerenommeerde namen van ondernemingen die wereldwijd actief zijn, met consistente snelle groei van inkomsten en hoge bruto operationele winstmarges om toekomstige groei te financieren.

De centrale positie wordt ingenomen door de grootste en meest winstgevende tech en verwante bedrijven, veelal van Amerikaanse herkomst, zoals Facebook, Amazon, Netflix, Google, Apple en Microsoft. De belangrijkste reden dat Amerika het beter doet dan Europa zijn de grote techaandelen. De grootste Nederlandse aandelen zijn dan misschien niet heel groot, maar hebben wel een wereldwijd bereik, een transparante omzetgroei en de hoge marges die investeerders zo graag zien in een gevorderde bullmarkt.

Kleinere aandelen

Kleinere aandelen doen het over het algemeen beter aan het begin van een bullmarkt. Waarom? Bij een bearmarkt blijven alleen de risiconemers met de stalen zenuwen over en aan het begin van een bullmarkt gaan zij op zoek naar koopjes met een enorm potentieel. Het gaat vaak om cyclische aandelen van bedrijven die profiteren van economische groei. Als alles echt zo slecht zou aflopen als vaak wordt gevreesd tijdens het dieptepunt van een bearmarkt, zouden deze bedrijven het niet hebben gered.

Europa heeft heel veel van dit soort bedrijven, wat ook merkbaar was aan het begin van de bullmarkt. Vanaf het wereldwijde dieptepunt van aandelen op 9 maart 2009 stegen de Europese aandelen met 64,7% tot het einde van dat jaar. Amerikaanse aandelen hadden het nakijken met een stijging van 46,6% (in euro’s). Europa zal weer gedijen na de volgende bearmarkt.

Voor de resterende tijd van deze bullmarkt adviseer ik echter om voor aandelen van grote, hoogwaardige bedrijven te gaan. Kies niet alleen voor grote Nederlandse techaandelen, maar neem vooral Amerikaanse techaandelen in uw portefeuille op en vergeet daarbij China niet. Dit zijn geen namen van spannende start-ups, maar bedrijven die een dominante positie innemen in snelgroeiende sectoren, zoals cloud computing. Bedrijven van alle formaten in praktisch alle sectoren investeren grootschalig in cloudopslag. De explosieve groei van mobiele toepassingen voor consumenten voedt ook de enorme vraag naar mobiele apparaten, draadloze netwerkapparatuur en geavanceerde halfgeleiders. Laten we ook vooral de gerelateerde diensten niet vergeten, zoals mobiel betalen, adverteren en het streamen van content. De 5G-netwerken zullen ook verdere groei stimuleren. Door de invloed van bedrijven met een hoge marktkapitalisatie en schaalvoordelen blijven de kosten laag en is er alle ruimte voor die grote marges waar investeerders tegenwoordig zo naarstig naar op zoek zijn.

Diversificatie essentieel

Natuurlijk moet u uzelf niet tot techaandelen beperken. Diversificatie is essentieel. Als ongeveer een kwart van uw portefeuille uit grote techaandelen bestaat en ruwweg zo’n 10% uit verwante -aandelen, komt dit uw portefeuille ten goede. Leg ook met mate nadruk op de grootste namen in de gezondheidszorg en de energiesector die profiteren van de stijgende vraag en de groei van opkomende markten. Maar voor welke sector u ook kiest, ga voor de grootste namen met de hoogste brutomarges, de meeste cash en de beste solvabiliteit.

Ken Fisher is bestuursvoorzitter van Fisher Investments Europe, in Nederland opererend als Fisher Investments Nederland, en oprichter en bestuursvoorzitter van Fisher Investments. Twitter: @KennethLFisher