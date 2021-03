Optimisme bij industrie VS zet Wall Street fors hoger

Rond half vijf (Nedetlandse tijd) krijgt de Dow Jones-index er 2,1% bij op 31.583 punten. De &P 500 wint 2% op 3887 punten. Techbeurs Nasdaq gaat ook 2% vooruit naar 13461 punten. Nadat vorige week de rentevrees beleggers in de VS nog de aanzet gaf om uit te stappen, is er bij de start van de nieuwe maand weer animo om aandelen op te pakken. Het groene licht voor de omvangrijke fiscale stimulering in het Huis van Afgevaardigden gaf eveneens steun.

Een sterk meevallend cijfers over de bedrijvigheid in de Amerikaanse industrie (ISM) wakkerde de kooplust nog verder aan. De ISM-index steeg van 58 naar 60,2 punten. Een stand van boven de 50 punten wijst op groei.

Banenrapport VS

Deze week staan de cijfers over de arbeidsmarkt in de VS in de schijnwerpers. De gang van zaken bij de bedrijvigheid in de Amerikaanse dienstensector zijn eveneens van belang.

De olieprijs in de VS vervolgde de weg omhoog in de aanloop naar de vergadering van landen verenigd in oliekartel OPEC later deze week. Er wordt rekening gehouden dat de OPEC gaat besluiten om de olieproductie te gaan verhogen.

Techfondsen maken zich op voor herstel. De fabrikant van elektrische auto’s Tesla dat er vorige week nog slecht bijlag, dikt 2% aan.

Videodienst Zoom dat nabeurs de boeken open doet, ziet de koers 5% aantrekken.

Farmaciereus Johnson & Johnson (J&J) heeft eveneens de blik opwaarts gericht met een plus van 1,7% nadat Amerika goedkeuring gaf voor zijn vaccin tegen het coronavirus. J&J wil wereldwijd 1 miljard doses aan het eind van het jaar hebben verspreid.

Berkshire Hathaway, de investeringsmaatschappij van de Amerikaanse superbelegger Warren Buffett, koerst 2,7% hoger. Berkshire heeft het slotkwartaal van 2020 uitstekend gepresteerd. De onderneming boekte een fors hoger resultaat, geholpen door de rendementen op aandelen als die van techconcern Apple. Daarnaast presteerde de verzekeringsportefeuille van Berkshire naar behoren.