’Wall Street met steun tech op weg naar goede maandstart’

De futures voor de belangrijkste graadmeters in de VS wijzen op plussen tot 1,3%. Nadat vorige week de rentevrees beleggers in de VS nog de aanzet gaf om uit te stappen, is er bij de start van de nieuwe maand weer animo om aandelen op te pakken. Het groene licht voor de omvangrijke fiscale stimulering in het Huis van Afgevaardigden gaf eveneens steun.

Banenrapport VS

Deze week staan de cijfers over de arbeidsmarkt in de VS in de schijnwerpers. De gang van zaken bij de bedrijvigheid in de Amerikaanse dienstensector zijn eveneens van belang.

De olieprijs in de VS vervolgde de weg omhoog in de aanloop naar de vergadering van landen verenigd in oliekartel OPEC later deze week. Er wordt rekening gehouden dat de OPEC gaat besluiten om de olieproductie te gaan verhogen.

Techfondsen maken zich op voor herstel. Tesla dat er vorige week nog slecht bijlag, is op weg naar een rit omhoog. Ook Apple lijkt op weg naar een hoger maandbegin.

Videodienst Zoom dat nabeurs de boeken open doet, staat voor een opgewekte start van de handel.

Farmaciereus Johnson & Johnson heeft eveneens de blik opwaarts gericht nadat Amerika goedkeuring gaf voor zijn vaccin tegen het coronavirus.