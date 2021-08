Verlies KPN beperkt opmars AEX

Rond 17.00 uur noteert de AEX-index 0,3% hoger bij 774,4 punten. De beursgraadmeter scherpte vanmiddag het record aan bij een stand van 777,26 punten en begint de magische grens van 800 punten in zicht te krijgen. De AMX stijgt 0,1% naar 1075,3 punten. De koersenborden in Londen (+0,3%), Parijs (+0,2%) en Frankfurt (+0,2%) kleuren eveneens groen.

,,De handel kent veel optimisme, nog steeds”, zegt handelaar Daam-Martijn van Holst van ABN Amro Oddo. ,,Maar de omzetten in verhandelde aandelen zijn onder het gemiddelde gekomen. De beurshandel krijgt wel steun vanuit de oliemarkt, die is aangetrokken.” Na 2,5% daling van Brentolie, op zorgen over uitval van vraag vanwege nieuwe corona-lockdowns, noteert de grondstof dinsdag 0,9% hoger bij $69,90 per vat.

,,De AEX trekt de zo goed als onafgebroken opgaande lijn die we sinds oktober afgelopen jaar zien gewoon door”, aldus analisten van Rabobank. Na de daling tot bijna 700 punten, „lijken we ons krap drie maanden later alweer op te kunnen maken voor het magische cijfer van 800 punten.”

Wall Street

Wall Street is vanmiddag met bescheiden winsten van start gegaan. In Azië won de Nikkei vandaag 0,2%, de Hangseng-index pluste 0,5%,

Prosus aan kop, KPN onderop

In de AEX staat techinvesteerder Prosus, met een omvangrijk belang in het Chinese Tencent, bovenaan met 5% koerswinst. Het aandeel Tencent ging vandaag ruim 5% omhoog nadat het fonds recent zwaar onder druk stond door de Chinese overheid, die de macht van techgiganten wil inperken.

Staalfabrikant ArcelorMittal wordt 2,8% hoger verhandeld. Maaltijdenbestelconcern Just Eat Takeaway wint 1,7%. In zijn markt spelen overnamegeruchten. Concurrent Deliveroo steeg naar het hoogste niveau ooit nadat zijn Duitse rivaal Delivery Hero een belang van 5% had genomen, wat speculaties over een overname voedt.

Telecombedrijf KPN staat echter onderaan met 2,5% koersverlies, reagerend op sectornieuws. De Indiase miljardair Mukesh Ambani wil met zijn conglomeraat Reliance een bod uitbrengen op T-Mobile Nederland, aldus Bloomberg.

Corbion herstelt

Bij de middelgrote fondsen gaat laadpalenfabrikant Alfen (+2,8%) aan kop. Meer onderin staat speciaalchemiebedrijf Corbion dat veel van het 10% verlies van de ochtend heeft goedgemaakt (-0,9%). Het rapporteert over de eerste jaarhelft een record omzetgroei van alle drie zijn bedrijfsonderdelen. Topman Rigaud waarschuwt voor de toenemende kosten voor transport, grondstoffen en verpakkingsmateriaal. Door de hogere kosten valt de winstmarge dit jaar lager uit dan eerder werd verwacht, stelt hij. PostNL verliest 2,2%.

Maandagavond heeft automatiseerder ICT Group zekerheid gekregen over de overname door een consortium geleid door investeerder NPM Capital en Teslin, na een verhoging van het oorspronkelijke bod bij €14,90 per aandeel, €144,5 miljoen in totaal.

Het lokaal genoteerde Hunter Douglas meldt in zijn halfjaarcijfers een forse groei. Het aandeel van de raambeschermer gaat 1,7% omhoog.

Fastned schiet 5,8% vooruit. Het snellaadbedrijf meldt over het eerste halfjaar een verlies van bijna €16 miljoen bij een sterke omzetgroei. De groei werd mogelijk dankzij de versoepeling van de coronamaatregelen. De omzet steeg in het eerste halfjaar met 63% tot €4,4 miljoen.

Gratis iedere ochtend meer relevant financieel nieuws in je mailbox? Meld je hier aan.