Winst tech-aandelen breidt recordreeks AEX uit

De AEX staat 0,3% hoger bij 774,1 punten. De index sloot in een zomerse rally maandag al 0,5% hoger bij 771,80 punten. De Midkap wordt 0,3% goedkoper, bij 1071,4 punten.

De productie van de Nederlandse industrie is volgens CBS-cijfers in juni, net als een maand eerder, naar het hoogste niveau ooit geklommen. Het door de coronacrisis geleden productieverlies is hiermee ruimschoots goedgemaakt, aldus het CBS. Op de agenda staan verder eurozone-cijfers voor het economisch sentiment.

De euro sterkt licht aan tot $1,1740, maar blijft op een viermaands dieptepunt tegen de dollar.

In Azië wint de Nikkei 0,2%, de Hangseng-index plust 0,5%, Shanghai wint fractioneel. In China bereikte het aantal besmettingen een dagrecord.

New York somber

In Zuid-Korea, thuisland van de grootste chipmakers, eist president Moon Jae-in een hardere aanpak tegen de pandemie. De Japanse regering meldt een extra steunpakket nodig te hebben om het dodelijke virus te bestrijden.

In New York staan de futures voor opening van beurzen om 15.30 uur 0,1% in het rood. Beurzen moesten maandagavond iets inleveren. Twee beleidsmakers van de Federal Reserve meldden dat de centrale bank eind dit jaar begint met afbouw van de steun aan de markt.

Na 2,5% daling van Brentolie, op zorgen over uitval van vraag vanwege nieuwe corona-lockdowns, noteert de grondstof dinsdag 0,1% hoger bij $69,30 per vat.

De vergoeding voor de 10-jarige Amerikaanse staatsobligatie zakt licht tot 1,315%. Goud is 0,4% duurder bij $1736 per troy ounce (31,1 gram).

Tegenwind bitcoin

Bitcoin zakt 1,6% tot $45.454. De Amerikaanse Senaat blokkeerde maandagavond een beperkend amendement op nieuwe wetgeving die bedrijven verplicht bitcoin- en andere cryptotransacties te melden bij de belastingdienst als die groter zijn dan $10.000.

De ruimere meldingsplicht, onderdeel van de $1200 miljard grote infrastructuurwet, wordt vanavond waarschijnlijk goedgekeurd door de Senaat.

Prosus leidt

Bij de hoofdfondsen staat techinvesteringsfonds Prosus, met een belang in Tencent, bovenaan op 2,3% koerswinst.

Halfgeleider ASMI wordt 0,7% duurder, Philips staat 0,6% hoger, net als Adyen.

Telecombedrijf KPN vormt de bodem op 3,1% koersverlies, mogelijk reagerend op sectornieuws. De Indiase miljardair Mukesh Ambani wil met zijn conglomeraat Reliance een bod uitbrengen op T-Mobile Nederland, aldus Bloomberg.

Financiële waarden NN (-0,5%), ING (-0,3%) en ASR (-0,2%) zakken eveneens.

Maaltijdenbezorger Just Eat Takeaway stijgt 0,7%. In zijn markt spelen overnamegeruchten. Concurrent Deliveroo (+3,3%) steeg naar het hoogste niveau ooit nadat zijn Duitse rivaal Delivery Hero (+1,1%) een belang van 5% had genomen, wat speculaties over een overname voedt.

Bij de middelgrote fondsen gaat biotechbedrijf Galapagos met 1,3% koerswinst bovenaan in herstel achter Alfen (+1,5%). De laadpalenproducent meldt vanochtend ook over het tweede kwartaal een verlies bij een sterke groei. De groei werd mogelijk dankzij de versoepeling van de coronamaatregelen. De omzet steeg in het eerste halfjaar 63% op jaarbasis tot €4,4 miljoen.

Onderaan staat speciaalchemiebedrijf Corbion (-8%). Het rapporteert over de eerste jaarhelft een record omzetgroei van alle drie zijn bedrijfsonderdelen. Topman Rigaud waarschuwt voor de toenemende kosten voor transport, grondstoffen en verpakkingsmateriaal. Door de hogere kosten valt de winstmarge dit jaar lager uit dan eerder werd verwacht, stelt hij.

Maandagavond heeft automatiseerder ICT Group zekerheid gekregen over de overname door een consortium geleid door investeerder NPM Capital en Teslin, na een verhoging van het oorspronkelijke bod bij €14,90 per aandeel, €144,5 miljoen in totaal.

Hunter Douglas meldt in zijn halfjaarcijfers een forse groei. Het aandeel van de raambeschermer gaat 4% omhoog.

