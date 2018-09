Liberty Global vergroot belang in Ziggo

Het management en de raad van commissarissen van Ziggo zullen de stap van Liberty Global beoordelen en handelen ,,in het beste belang van haar stakeholders'', zo gaven ze aan. Het bedrijf blijft zich verder richten op het uitvoeren van de strategie. Een woordvoerder wilde desgevraagd tegen AFN geen verder commentaar geven.

Uit ingediende documenten bij de Amerikaanse Securities & Exchange Commission (SEC) blijkt dat Liberty Global op 25 juli in totaal 17,5 miljoen aandelen Ziggo kocht. Het zogenoemde 8-K-document werd op 26 juli ingediend bij de toezichthouder.

Speculatie

Liberty Global is het moederbedrijf van het Nederlandse UPC en was al grootaandeelhouder van Ziggo. Het bedrijf bezat eerder nog 18,2 procent van de aandelen Ziggo. Volgens de beursregels moet het een openbaar bod op Ziggo doen als het belang boven de 30 procent uitkomt.

Marktkenners en beleggers speculeren al langer op een overname van Ziggo door Liberty Global. Maar topman Michael Fries van Liberty Global zei begin mei dat de markt ,,wellicht te snel conclusies trok'' uit het vergroten van zijn deelneming (destijds tot de 18,2 procent) in Ziggo. De aandelen waren volgens hem ,,opportunistisch gekocht''.

Biedingsstrijd

Onlangs trok Liberty Global zich echter terug uit de biedingsstrijd rond Kabel Deutschland. Het meldde op zoek te gaan naar andere uitbreidingsmogelijkheden, met name in Zuid-Europa. Een zegsman van Liberty Global wilde zaterdag niet aangeven voor welke prijs de aandelen zijn gekocht. Ook wilde hij niet zeggen of Liberty Global zijn belang in Ziggo nog verder gaat vergroten. Wel noemde hij ,,de Nederlandse markt van strategisch belang'' voor het concern.

Liberty Global heeft de raad van bestuur en raad van commissarissen van Ziggo niet gesproken, tijdens of na de aandeleninkoop.