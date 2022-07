Premium Het beste van De Telegraaf

Column: zwakke euro heeft een nare kant

Door Edin Mujagić

Om 11:35 uur op 12 juli was het zo ver: de wisselkoers van de euro tegenover de Amerikaanse dollar bereikte pariteit, de stand waarbij om 1 euro te kopen, 1 dollar nodig is. Dat was voor het laatst in 2002 het geval. Het was oh zo symbolisch geweest als de koers de pariteit ietsje later had bereikt om 11:55 uur. De daling van de waarde van de euro (dit jaar ruim 10%) wordt namelijk door velen gezien als een voorbode van een nieuwe eurocrisis.