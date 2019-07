KBC: Wessanen toont onderliggende potentie

Het bod van 11,36 euro per aandeel is in de ogen van KBC te laag. Volgens de kenners bij de zakenbank is een aandeel Wessanen eigenlijk zo'n 13 euro waard. Aandeelhouders zouden daarom de keuze hebben om "zich over te geven en hun risico's te beperken of de fundamentele waarde van KBC te erkennen". In dat laatste geval zouden ze hun stukken dus niet moeten aanbieden.

Het advies bij KBC staat op buy, maar die mening wordt niet gedeeld door analisten van ING. Zij bestempelen de resultaten van Wessanen als negatief. ING raadt beleggers daarom aan om hun stukken te verkopen.

Het aandeel Wessanen noteerde vrijdag in de vroege handel vlak op 11,33 euro.