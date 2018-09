Weinig sterke Nederlandse dividendaandelen

Vergeleken met de Verenigde Staten zijn er nauwelijks Nederlandse aandelen met een fatsoen­lijk dividendtrackrecord, zo wordt nog maar eens een keer bevestigd in het artikel van Ivan Snurer op pagina 13 en 14 van de dividendnieuwsbrief van juli. Dat Nederland slecht scoort op dividendgebied werd deze week dubbel en dwars bevestigd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Uit een persbericht van 16 juli blijkt namelijk dat Nederlandse beursgenoteerde bedrijven in het eerste halfjaar van 2013 ruim €1 mrd, ofwel 11,7%, minder dividend uitkeerden dan een jaar geleden. Bovendien blijft het totaal uitgekeerde dividendbedrag van €7,5 mrd nog ver achter bij de €11 mrd die in de eerste zes maanden van 2008, voor het begin van de financiële crisis, werd uitgekeerd. Dat is treurig, en steekt schril af tegen de recente berichtgeving uit de Verenigde Staten. Op 2 juli maakte Standard & Poor's namelijk bekend dat het totaal uit­gekeerde dividendbedrag van de ongeveer 10.000 beurgenoteerde Amerikaanse aandelen in de eerste jaarhelft met 13,9% is gestegen. Niet minder dan 1535 bedrijven verhoogden in 2013 al hun dividend, en dit jaar zal het dividendrecord opnieuw verbroken worden. Dat re­cord dateert uit 2012. Amerikaanse bedrijven betaalden toen samen ruim 18% meer dividend, en het is dan ook niet zonder reden dat ik in de dividendportefeuille de voorkeur geef aan Amerikaanse aan­delen. AKZONOBEL ALS TREURIG VOORBEELD AkzoNobel, dat donderdag ruim 8% verloor na een winstwaarschuwing, illustreert het verschil tussen Nederland en de VS perfect. Akzo's Amerikaanse concurrent PPG Industries (Histor en Rambo) verhoogt zijn dividend nu al 42 jaar op rij, terwijl Akzo al twee jaar €1,53 per aandeel uitkeert, wat nog altijd niet in de buurt komt van de €1,80 die in 2008 voor de crisis werd uitgekeerd. Gisteren kwam PPG net als Akzo met kwartaalcijfers die door beleggers werden beloond met een koersstijging van 2% tot ruim $160, goed voor een hoogste koers ooit. U zult dan ook begrijpen waarom PPG, dat het de laatste jaren vele malen beter deed op de beurs, wel in de dividendportefeuille zit en Akzo niet. Het totaalrendement dat ik sinds de start van de dividendportefeuille met PPG behaalde is inmiddels ruim 130%, bijna drie keer zoveel als een investering in Akzo sinds september 2011. In de dividendnieuwsbrief van juli, die vandaag verschenen is, kijken we uiteraard uitgebreid naar de dividendportefeuille met veel aandacht voor de drie nieuwe aandelen die eind juni gekocht werden. Ook is er zoals elke maand een supertip van de week en zijn er twee dividendaandelen en een ETF van de maand. Vaste rubrieken in de dividendnieuwsbrief zijn verder Educatie (oppassen met hoog dividend), de dividendagenda, de rubriek lezersvragen, het laatste dividendnieuws uit Nederland en internationaal en het overzicht van de aandelen met het hoogste dividendrendement per index. Last but not least is er zoals eerder gezegd deze week uitgebreid aandacht voor Nederlandse dividendaandelen, met enkele verrassende constateringen op dividendgebied. Tekst: Menno van Hoven, 19 juli 2013 (menno.van.hoven@reedbusiness.nl)

