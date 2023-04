Transavia gaat ook in zomer minder vliegen door vlootproblemen

„We moeten terug in het aantal vluchten om de rust terug te brengen. Dit geldt niet alleen in de komende maanden, maar ook in de zomer. We hebben meer toestellen in reserve nodig, zo blijkt in deze weken. We willen daarom drie of vier toestellen achter de hand hebben. Daardoor moeten we ook in de zomer terug in het aantal vluchten. Dit zullen we in de komende tijd bespreken met de reisorganisaties, waaraan we onze excuses zullen bieden”, zegt Van Laake.

Operationeel directeur Marloes van Laake van Transavia. Ⓒ Transavia

Transavia had gerekend op 45 toestellen in de zomer, maar er staan er momenteel zeven op de grond. Ruim 50.000 passagiers werden de afgelopen weken op voorhand al omgeboekt, maar de laatste dagen was sprake van last minute annuleringen omdat er een aantal toestellen langere tijd niet bruikbaar is onder meer door bliksemschade.

Het grootste probleem in de afgelopen weken is dat vijf toestellen die voor de zomer zijn gehuurd bij het Roemeense Blue Air te laat zijn binnengekomen. Twee zijn er inmiddels in de lucht, eentje is er donderdag aangekomen om opgenomen te worden in de vloot. De rest staat nog voor onderhoud in Boekarest. Ingewijden melden aan De Telegraaf dat de inhuur voor de zomer een proces is dat altijd ’strak’ gepland wordt.

Transavia, dat 100% eigendom is van KLM, krijgt vooralsnog geen hulp uit de Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie, bijvoorbeeld KLM, Air France of Transavia Frankrijk.

Chaos

De top van Transavia ligt onder vuur van Parijs, omdat de huidige chaos bij Transavia financiële schade oplevert en voor reputatieschade zorgt. „De directie lijkt de basis van het draaien van een luchtvaartmaatschappij niet in de vingers te hebben. Het minste is toch dat je je vloot op orde hebt zodat je passagiers kan vervoeren”, zo meldt een ingewijde.

Air France KLM noch Transavia wil daar op reageren. KLM zegt ’geen capaciteit’ te hebben om Transavia te helpen.

Van Laake spreekt tegen dat de vertraging is ontstaan omdat bepaalde onderdelen niet voorzien zijn van de juiste of ontbrekende documentatie. „De vertraging is niet gekomen door ontbrekende documentatie, maar doordat het onderhoud dat de leasemaatschappij nog moest doen, is uitgelopen. Daardoor heeft de overdracht naar ons vertraging opgelopen en zijn de toestellen te laat binnengekomen”, aldus de operationeel directeur.

Ook zou Transavia lang moeten wachten op onderdelen voor andere reparaties. Er waren verstoringen in de leveringsketen, maar die lijken voor de meeste luchtvaartmaatschappijen nu wel opgelost. „Die vertraging heeft met voorraadbeheer te maken, bij ons en bij fabrikant Boeing.”

’Nep-onderdelen’

Als de vliegtuigen naar Nederland komen, moet alle documentatie voldoen aan de eisen die Nederland daar aan stelt. Transavia doet dan zelf nog werk aan de toestellen, zo worden er nog groene stoelen ingezet.

Bronnen melden ook aan De Telegraaf dat er ’nep-onderdelen’ in de vijf Roemeense Boeing 737 zouden zitten. Volgens Van Laake kan er sprake zijn van niet-Boeing-onderdelen in de toestellen. „Dat kan het geval zijn bij zogeheten niet kritische onderdelen. Maar dat gaat met instemming van Boeing en die moeten voorzien zijn van het juiste certificaat”, zegt de operationeel directeur.

Volgens Van Laake is het jaar financieel nog niet verloren voor Transavia. De vliegmaatschappij maakt extra kosten in verband met vloot-chaos, onder meer voor de inhuur van toestellen met bemanning. Daarnaast moeten duizenden reizigers worden gecompenseerd.