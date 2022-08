Televisie wordt goedkoper: ’Verkoopgolf door streaming en WK voetbal’

De chiptekorten zijn verminderd, terwijl er een stevig aanbod is van beeldschermen, schetst Smelt de situatie. „En daarbovenop kwam een oorlog en een dalend consumentenvertrouwen. De volumes waren er wel, maar de groei in de omzet was er niet omdat we de hoge prijzen niet in stand konden houden in een zeer zware markt.” Mensen bleven wel meer televisies kopen, wat volgens Smelt te maken heeft met toenemende populariteit van streamingdiensten, die ten koste bioscoops, films vaker meteen naar de huiskamer brengen. „Daar willen consumenten de bioscoopervaring beleven.”

Waar Smelt wel tevreden over is, is de verder opmars van de duurdere oled-televisie en met name Philips’ Ambilight-tv’s waarvan volgens opgaaf van TPV de verkoop 48% sneller groeien dan de markt, zonder specifieker te worden. In de audiomarkt ziet het zijn sterkste groei in soundbars voor onder de televisie en koptelefoons voor sportactiviteiten. Die bieden ook mogelijkheden om andere en de wellnessmarkt in te gaan.

Voor de tweede helft van dit jaar ziet Smelt de situatie al wat verbeteren, waarbij hij onder andere een duwtje verwacht van het WK Voetbal, dat in november in Qatar zal worden gespeeld.