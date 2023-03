Premium Het beste van De Telegraaf

Column: Zuid-Europa is het échte slachtoffer van de invoering van de euro

Door Jaap van Duijn Kopieer naar clipboard

Italiaans protest, juni vorig jaar, tegen de inflatie. Ⓒ ANP/HH

In 1999, aan de vooravond van de invoering van de euro, hadden Nederland, Duitsland en Frankrijk een vrijwel identieke overheidsschuld, te weten 60% van het bbp (Nederland zat er wat onder). In 2021 was de Nederlandse staatsschuld gedaald tot 52%, die van Duitsland was naar 68% gestegen, terwijl de Franse schuld bijna was verdubbeld tot 112% van het bbp. Macron mag dan in een groot paleis resideren en Rutte maar in een klein torentje, en van Frankrijk zou hij het liefst weer een keizerrijk maken, maar van financieel management heeft hij geen kaas gegeten. Wat trouwens ook al gold voor alle Lodewijken en Napoleons.