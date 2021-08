Beursnieuwkomer CTP doet overname in haven Amsterdam

Door Redactie DFT Kopieer naar clipboard

Remon Vos bracht met een slag op de gong zijn bedrijf CTP in maart naar de beurs. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Beursnieuweling CTP gaat op overnamepad. De ontwikkelaar van bedrijvenparken en logistiek vastgoed neemt voor €307 miljoen de aandelen over van Amsterdam Logistic Cityhub. Dat is een logistiek centrum in aanbouw in de haven van Amsterdam. Volgens de onderneming is dit ook de grootste som die ooit in Nederland is betaald voor één stuk logistiek vastgoed.