Flinke omzetdaling voor Macintosh

Macintosh behaalde een omzet van 379,6 miljoen euro, tegen 423,4 miljoen euro een jaar geleden. Het operationeel resultaat kwam uit op 13 miljoen euro negatief, terwijl het totale bedrijfsresultaat 15,3 miljoen euro negatief was. Een concreet cijfer voor het operationeel resultaat over heel het jaar gaf de onderneming niet. Netto werd er overigens een verlies in de boeken gezet van 17,3 miljoen euro.

,,We herhalen dat 2013 een transitiejaar wordt waarin Macintosh zich prepareert voor de toekomst. Dit zal er toe moeten leiden dat in 2015 een bedrijfsresultaat wordt gerealiseerd tussen 30 en 40 miljoen euro”, aldus topman Frank de Moor.

Macintosh signaleert dat de zogenoemde fysieke winkels omzet verliezen, maar dat er wel sprake is van een stijging van de online opbrengsten bij Macintosh Fashion. Het bedrijf sloot in de eerste helft van het jaar tien winkels en verwacht dat daar in de tweede helft van het jaar nog tien tot 15 sluitingen bij zullen komen.